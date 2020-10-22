«Рапид» – «Арсенал»: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги Европы

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Рапид» – «Арсенал» в рамках 1-го тура Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: ТБ 1.25 в 1-м тайме за 2.07.



«Для «Арсенала» Лига Европы представляется отличным шансом выиграть трофей и попасть в Лигу чемпионов. Понятно, что всё только начинается, но Артета и его команда должны подойти к этому турниру максимально серьёзно.



В Вене будет любопытный матч. Австрийский чемпионат сейчас растёт в классе. Да и вообще, клубы из этого турнира предпочитают играть достаточно открыто. «Рапид» может не только забить сам, но и вдоволь наполучать, нарвавшись на острые контратаки лондонцев.



Есть смысл рассчитывать, что уже до перерыва матч подарит нам несколько голов. Предлагаю взять азиатский тотал на первый тайм больше 1.25. На этот исход коэффициент больше двух», — сказал Дементьев.

«Рапид» — «Арсенал». Прогноз: обидчик «Спартака» разберётся со вторым составом Артеты 17 октября лондонцы сражались с «Манчестер Сити», 25-го числа их ждёт «Лестер». Игра в Вене становится обузой.