Эксперты назвали шансы российских клубов выйти в плей-офф Лиги чемпионов после 1-го тура

Вчера завершился 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Российские клубы в нем побед не одержали. «Зенит» дома уступил «Брюгге» 1:2, а «Краснодар» и «Локомотив» привезли по одному очку с выезда. Краснодарцы сыграли 1:1 с «Ренном», а «железнодорожники» разошлись миром с «Зальцбургом» 2:2.



Шансы «Зенита» выйти в плей-офф резко упали. Поставить сейчас на выход команды Семака в плей-офф можно с коэффициентом 4.00 (около 25% вероятности). Это ниже, чем у всех других соперников. Фаворит — «Лацио» (коэффициент 1.24), следом идут «Боруссия» (1.37) и «Брюгге» (2.90). На то, что питерцы займут первое место в группе, букмекеры предлагают коэффициент 13.00.



Поставить на то, что в плей-офф Лиги чемпионов пройдет «Краснодар», можно с коэффициентом 4.50 (22%). Команда Мурада Мусаева также аутсайдер в своем квартете, однако ее шансы по сравнению с теми, что были до старта турнира, даже стали выше. Первые два места эксперты отдают «Челси», на проход которого можно поставить за 1.24, и «Севилье» (1.28). Вероятность того, что в 1/8 финала выйдет «Ренн», оценивают коэффициентом 3.05. Поставить на то, что «Краснодар» станет первым, можно за 13.00.



Ниже всех шансы пройти в плей-офф у «Локомотива», ведь в его группе «Бавария» и «Атлетико». На выход мюнхенцев в 1/8 финала даже не принимают ставки, команда Ханса-Дитера Флика накануне разгромила испанцев 4:0. На «Атлетико» можно сделать ставку с коэффициентом 1.38, а на «Зальцбург» — за 4.00. Поставить на то, что подопечные Марко Николича окажутся в числе первых двух команд, можно с коэффициентом 6.50 (15%). Ну а победу «Локо» в группе оценивают коэффициентом 30.00 (3%).



Что касается шансов наших клубов выиграть Лигу чемпионов, то здесь ощутимо упали шансы «Зенита» — с 200.00 до 350.00. За 400.00 можно поставить на триумф «Краснодара», а за 500.00 — на победу «Локомотива». Фаворит Лиги чемпионов — «Бавария», на её победу эксперты предложили коэффициент 4.00.