«Вольфсберг» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на игру Лиги Европы
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Вольфсберг» — ЦСКА в 1-м туре групповой стадии Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: ничья за 3.65.
«Прогноз на матч «Вольфсберг» — ЦСКА. Я думаю, что будет ничья, ничья в первом тайме и тотал матча меньше 2.5 мяча.
Это первая игра в Лиге Европы. ЦСКА сейчас находится в хорошем состоянии, но играет на выезде, поэтому думаю, что это закончится ничьей», — сказал Ловчев.
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В четырёх последних матчах ЦСКА состоялось восемь голов, семь из них — после перерыва.
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