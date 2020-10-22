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«Вольфсберг» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на игру Лиги Европы

«Вольфсберг» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на игру Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Вольфсберг» — ЦСКА в 1-м туре групповой стадии Лиги Европы сезона-2020/2021.

Ставка: ничья за 3.65.

«Прогноз на матч «Вольфсберг» — ЦСКА. Я думаю, что будет ничья, ничья в первом тайме и тотал матча меньше 2.5 мяча.

Это первая игра в Лиге Европы. ЦСКА сейчас находится в хорошем состоянии, но играет на выезде, поэтому думаю, что это закончится ничьей», — сказал Ловчев.

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В четырёх последних матчах ЦСКА состоялось восемь голов, семь из них — после перерыва.
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