«Вольфсберг» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на игру Лиги Европы

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Вольфсберг» — ЦСКА в 1-м туре групповой стадии Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: ничья за 3.65.



«Прогноз на матч «Вольфсберг» — ЦСКА. Я думаю, что будет ничья, ничья в первом тайме и тотал матча меньше 2.5 мяча.



Это первая игра в Лиге Европы. ЦСКА сейчас находится в хорошем состоянии, но играет на выезде, поэтому думаю, что это закончится ничьей», — сказал Ловчев.

«Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз на матч ЛЕ: Гончаренко, Акинфеев и Влашич сохранят традицию В четырёх последних матчах ЦСКА состоялось восемь голов, семь из них — после перерыва.