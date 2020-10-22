«Вольфсберг» — ЦСКА: ставка Ильи Казакова на матч Лиги Европы
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вольфсберг» — ЦСКА. Встреча в Австрии начнется в 22:00 по московскому времени.
Ставка: победа ЦСКА за 2.15.
«ЦСКА играет в Австрии. Команда достаточно в комфортном и спокойном графике сейчас существует. Мне кажется, ЦСКА в этом матче фаворит, а игра получится низовой. Потому что австрийцы играют дома неудачно в этом сезоне. Они не выигрывают в австрийской Бундеслиге. Они к тому же команда низовая.
Ну и ЦСКА, мне кажется, это та команда, которая, когда ведёт в счёте, не имеет эмоционального раздражения на соперника, это тоже команда, которая сыграет низ», — сказал Казаков.
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В четырёх последних матчах ЦСКА состоялось восемь голов, семь из них — после перерыва.
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