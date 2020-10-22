Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Вольфсберг» — ЦСКА: ставка Ильи Казакова на матч Лиги Европы

«Вольфсберг» — ЦСКА: ставка Ильи Казакова на матч Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вольфсберг» — ЦСКА. Встреча в Австрии начнется в 22:00 по московскому времени.

Ставка: победа ЦСКА за 2.15.

«ЦСКА играет в Австрии. Команда достаточно в комфортном и спокойном графике сейчас существует. Мне кажется, ЦСКА в этом матче фаворит, а игра получится низовой. Потому что австрийцы играют дома неудачно в этом сезоне. Они не выигрывают в австрийской Бундеслиге. Они к тому же команда низовая.

Ну и ЦСКА, мне кажется, это та команда, которая, когда ведёт в счёте, не имеет эмоционального раздражения на соперника, это тоже команда, которая сыграет низ», — сказал Казаков.

«Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз на матч ЛЕ: Гончаренко, Акинфеев и Влашич сохранят традицию
В четырёх последних матчах ЦСКА состоялось восемь голов, семь из них — после перерыва.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020