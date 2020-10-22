«Хоффенхайм» – «Црвена Звезда»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 1-го тура Лиги Европы

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Црвена Звезда» в рамках 1-го тура Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.95.



«Хоффенхайм» сыграл нерезультативно с дортмундской «Боруссией». Но это не значит, что в Лиге Европы будет такая же картина. Всё-таки в соперниках не Дортмунд, а «Црвена Звезда». Мне редко приходилось наблюдать игру сербов в еврокубках строго от обороны.



Думаю, тенденция голевого футбола в Европе сохранится и в этом матче. Скажу больше, есть ощущение, что «Црвена» сможет забить на поле «Хоффенхайма». У последних нет ещё такого опыта выступления в еврокубках, который позволяет гарантированно не пропускать. Предлагаю взять комбинированную ставку: «обе забьют» + ТБ (2.5). Коэффициент предлагается достаточно приличный», — сказал Дементьев.

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