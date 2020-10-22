«Хоффенхайм» – «Црвена Звезда»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 1-го тура Лиги Европы

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Црвена Звезда» в рамках 1-го тура Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.95.
«Хоффенхайм» сыграл нерезультативно с дортмундской «Боруссией». Но это не значит, что в Лиге Европы будет такая же картина. Всё-таки в соперниках не Дортмунд, а «Црвена Звезда». Мне редко приходилось наблюдать игру сербов в еврокубках строго от обороны.
Думаю, тенденция голевого футбола в Европе сохранится и в этом матче. Скажу больше, есть ощущение, что «Црвена» сможет забить на поле «Хоффенхайма». У последних нет ещё такого опыта выступления в еврокубках, который позволяет гарантированно не пропускать. Предлагаю взять комбинированную ставку: «обе забьют» + ТБ (2.5). Коэффициент предлагается достаточно приличный», — сказал Дементьев.
- 22 октября 2020
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:04
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:04
-
08:00
-
08:00
-
07:42
-
07:30
-
07:18
-
06:30
- 21 октября 2020
-
22:40
-
22:30
-
22:05