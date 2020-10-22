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СКА — «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

СКА — «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Спартак».

Ставка: победа СКА с форой (-1) за 1.59.

«Что можно сказать о матче СКА — «Спартак»? «Спартак» играет на выезде, старается, конечно. Но мастерства и желания сейчас больше у питерских «армейцев».

Думаю, что СКА выиграет с разницей в 1 или 2 шайбы. «Спартачам» сейчас тяжело сражаться с такой командой. Но многое будет зависеть от игры вратарей», — сказал Кожевников.

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Красно-белые не проигрывают в основное время уже пять матчей, хотя соперники были серьёзные.
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