СКА — «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Спартак».



Ставка: победа СКА с форой (-1) за 1.59.



«Что можно сказать о матче СКА — «Спартак»? «Спартак» играет на выезде, старается, конечно. Но мастерства и желания сейчас больше у питерских «армейцев».



Думаю, что СКА выиграет с разницей в 1 или 2 шайбы. «Спартачам» сейчас тяжело сражаться с такой командой. Но многое будет зависеть от игры вратарей», — сказал Кожевников.

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