«Вольфсберг» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы в Австрии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 2.23.



«Вольфсберг» по итогам минувшего сезона уступил чемпиону целых 15 баллов, при этом забил на 41 мяч меньше. Тем не менее сегодняшние хозяева сумели записать в актив бронзовые медали. Новое первенство австрийской Бундеслиги подопечные Фердинанда Фельдхофера начали совсем неудачно.



За четыре тура «волки» порадовали поклонников одной викторией над «Хартбергом» (2:0). В последней игре хозяева переиграли в матче Кубка Австрии «Рид» (3:2 пен).



Московский ЦСКА был избавлен от матчей квалификации, что может и к лучшему. Четвёртая команда стартовала в чемпионском стиле, что принесло после 11 туров третью позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



В двух последних подготовительных к Лиге Европы матчах национального чемпионата, подопечные Виктора Гончаренко на выезде одолели «Урал» и на своём поле одержали домашнюю победу в дерби с «Динамо» (3:1).



В составе хозяев не смогут выйти на поле Шёльф и Георбелидзе, в составе красно-синих мы не увидим Карпова, Набабкина, Ахметова, Щенникова и Фернандеса.



Лично я считаю, что шансов на успех у австрийцев немного, учитывая отличное состояние российской команды. ЦСКА на ходу, игра получается, все хвалят команду, так что не вижу ничего другого.



Кроме успеха россиян, причём ожидаю чистую уверенную победу московского клуба», — сказал Мостовой.

«Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз на матч ЛЕ: Гончаренко, Акинфеев и Влашич сохранят традицию В четырёх последних матчах ЦСКА состоялось восемь голов, семь из них — после перерыва.