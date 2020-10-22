«Нефтехимик» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Автомобилист».



Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.57.



«Автомобилист» показывает хорошую игру, выступает довольно стабильно (шесть побед в восьми последних матчах). Дацюк в свои годы выдаёт просто потрясающие результаты. Что тут можно сказать, выдающийся мастер, и когда он на льду, то всегда может создать опасный момент у чужих ворот. У него отменные передачи, он классно видит площадку, только бы хватило ему сил на весь сезон.



В недавних матчах «Автомобилист» испытывал сложности: проиграл «Северстали», а у «Торпедо» выиграл только в серии буллитов. У «Автомобилиста» отличная реализация большинства, за счёт него они выигрывают матчи. В этом сезоне команда в основном играет результативные матчи, а «Нефтехимик» прилично пропускает, но сейчас я не жду открытого хоккея. В этом домашнем матче хозяева сыграют от обороны и, думаю, не пропустят много шайб. Шанс «Нефтехимика» – строгая игра в защите и не нарушать правила.



На этот матч я немного подстрахуюсь и поставлю на победу гостей в матче в целом. Для «Нефтехимика» «Автомобилист» – супернеудобный соперник. Команда из Екатеринбурга выиграла последние восемь личных матчей в КХЛ. «Автомобилист» превосходит в классе Нижнекамск и продолжит успешную серию матчей против «Нефтехимика», — сказал Вуйтек.