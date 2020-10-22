«Вольфсберг» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы 22 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вольфсберг» — ЦСКА в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: ЦСКА не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.00.



«ЦСКА сейчас в лучшей форме, если оценивать все российские команды. Да, случаются неудачные матчи по результату, но по игре «армейцы» выглядят интересно. Чувствуется система, несмотря на то что выбывают порой какие-то игроки, меняется тактика, схема. Вот сейчас не было Фернандеса в игре с «Динамо». Казалось бы, огромная потерять. Но поставили сначала Васина справа, потом Мардишвили закрыл эту позицию. Никаких сложностей не возникло. И в атаке многое получается. Влашич ведёт игру, создаёт моменты за счёт мастерства, Эджуке хорошо влился в команду, Кучаев проводит отличный сезон, и Чалов постепенно форму улучшает.



Но еврокубки — это всё-таки особое дело. Здесь важно быть психологически готовым. В прошлом году в этом плане ЦСКА провалился. Сейчас нужно сделать выводы.



Я думаю, что «армейцы» постараются в первую очередь сыграть внимательно сзади. «Вольфсберг» — команда без тормозов, она лезет на любого соперника, даже более сильного. ЦСКА не стоит ввязываться в такой футбол. К нему австрийцы лучше готовы. Надо сыграть строго сзади, а впереди тот же Влашич, Эджуке и Кучаев свои моменты найдут. Выберу ставку «ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.

«Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз на матч ЛЕ: Гончаренко, Акинфеев и Влашич сохранят традицию В четырёх последних матчах ЦСКА состоялось восемь голов, семь из них — после перерыва.