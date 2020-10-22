«Тоттенхэм» — ЛАСК: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — ЛАСК.
Ставка: победа «Тоттенхэма» минимум в 2 мяча за 1.97.
«Английский «Тоттенхэм» встречается в рамках Лиги Европы с австрийским ЛАСКом. На первый взгляд кажется огромная разница в классе, но австрийцы уже удивляли.
«Шпоры» разобрались со всеми противниками на стадии квалификации, забив в ворота «Маккаби Хайфа» семь мячей. В английской Премьер-лиге они также хороши, поскольку обыграли «Манчестер Юнайтед» (6:1) и «Саутгемптон» (5:2) с крупными форами, поднявшись на седьмую строчку.
Мне кажется, лондонцы постепенно будут прибавлять ещё больше и поборются за четвёрку сильнейших в АПЛ, но и про еврокубки забывать не будут. Слишком сильная линия нападения у Жозе Моуриньо. В хорошей форме Сон Хын Мин и Гарри Кейн, к ним может добавиться и Гарет Бэйл.
Чёрно-белые вынесли коллектив из Словакии со счётом 7:0 в предыдущих стадиях. Затем они забили четырежды в ворота неуступчивого лиссабонского «Спортинга» (4:1), имеющего вес на международной арене. С другой стороны, гости умудрились проиграть «Рапиду» с отставанием в три гола.
Я думаю, сегодня австрийцам придётся сложно, слишком уж большие авансы им были выданы. Тем более у них травму получил основной голкипер, без которого сдержать форвардов англичан практически нереально», — сказал Павлюченко.
- 22 октября 2020
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