«Тоттенхэм» — ЛАСК: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — ЛАСК.



Ставка: победа «Тоттенхэма» минимум в 2 мяча за 1.97.



«Английский «Тоттенхэм» встречается в рамках Лиги Европы с австрийским ЛАСКом. На первый взгляд кажется огромная разница в классе, но австрийцы уже удивляли.



«Шпоры» разобрались со всеми противниками на стадии квалификации, забив в ворота «Маккаби Хайфа» семь мячей. В английской Премьер-лиге они также хороши, поскольку обыграли «Манчестер Юнайтед» (6:1) и «Саутгемптон» (5:2) с крупными форами, поднявшись на седьмую строчку.



Мне кажется, лондонцы постепенно будут прибавлять ещё больше и поборются за четвёрку сильнейших в АПЛ, но и про еврокубки забывать не будут. Слишком сильная линия нападения у Жозе Моуриньо. В хорошей форме Сон Хын Мин и Гарри Кейн, к ним может добавиться и Гарет Бэйл.



Чёрно-белые вынесли коллектив из Словакии со счётом 7:0 в предыдущих стадиях. Затем они забили четырежды в ворота неуступчивого лиссабонского «Спортинга» (4:1), имеющего вес на международной арене. С другой стороны, гости умудрились проиграть «Рапиду» с отставанием в три гола.



Я думаю, сегодня австрийцам придётся сложно, слишком уж большие авансы им были выданы. Тем более у них травму получил основной голкипер, без которого сдержать форвардов англичан практически нереально», — сказал Павлюченко.

«Тоттенхэм» — ЛАСК. Прогноз: Моуринью, Харт, Бэйл и Деле Алли продолжат пропускать «Шпоры» пропустили 13 голов в девяти последних играх.