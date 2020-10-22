«Вольфсберг» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на встречу группового этапа Лиги Европы

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА.



Ставка: обе забьют за 1.63.



«Начнём с ЦСКА. У ЦСКА довольно хорошее настроение после победы над «Динамо». Дзагоев появился на поле, что очень приятно. Надеюсь, что в Лиге Европы расчехлит своё орудие Чалов. Очень важна и отличная игра Акинфеева, потому что определённые проблемы в обороне у ЦСКА есть.



Неясно, поправится ли Щенников. Точно не будет Набабкина. Фернандес уже был в заявке на матч с «Динамо» со своим коронавирусом, точнее, с подозрением. Под вопросом участие травмированного Ахметова.



Что против ЦСКА, помимо травм и не совсем уверенной игры в обороне, которые я упомянул? То, что по статистике в Лиге Европы ЦСКА мало забивает, когда играет в гостях. Меньше двух мячей в девяти из последних десяти матчей.



«Вольфсберг» считают аутсайдером этой группы. Сами австрийцы понимают, что у них, если и есть шансы, то только в игре дома. Я уверен, что они не будут отсиживаться в обороне и ожидать своего шанса. «Вольфсберг» пойдёт в атаку. Это даёт определённый шанс ЦСКА.



«Вольфсберг» — команда, хорошо атакующая. Единственное — они потеряли своего лучшего бомбардира Вайсмана, который в прошлом сезоне забил в 31 матче 30 мячей. На него обратили внимание, и он отправился в большую футбольную Европу.



«Вольфсберг» занял в прошлом сезоне в чемпионате Австрии третье место, но от «Зальцбурга», ставшего чемпионом, он отстал аж на 15 очков.



В прошлом сезоне у австрийцев был дебют в Лиге Европы. Там была мощная группа: «Рома», «Боруссия» и турецкий «Башакшехир». В группе австрийцы заняли четвёртое место, но два матча с «Ромой» они сыграли вничью — 1:1 и 2:2. На этот достойный результат стоит обратить внимание.



Чего угодно можно ожидать в еврокубках. ЦСКА выигрывает у «Реала», потом проигрывает команде, гораздо менее сильной по классу. Зато есть опыт и есть Акинфеев. Есть задор молодых футболистов и шанс сыграть атакующий футбол с открытым на своем поле «Вольфсбергом».



Исходя из суммы этих фактов, я делаю такой прогноз: обе команды забьют», — сказал Гусев.

«Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Чалов и Акинфеев не повторят ошибок «Зенита» В последних шести турах РПЛ красно-синие имеют пять побед с общим счётом 12:2.