«ПСВ» — «Гранада»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги Европы

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «ПСВ» — «Гранада».



Ставка: победа «ПСВ» за 2.07.



«Очень странно, что на чистую победу «ПСВ» дают такой высокий коэффициент, потому что ничего другого в голову не приходит. Великолепную форму набрал Марио Гетце. Он сильно похудел. Ему потребовалось всего девять минут, чтобы забить дебютный мяч за новый клуб.



Думаю, что в игре против «Гранады», которая в гостях выглядит не так убедительно, как дома, у «ПСВ» будет гораздо меньше проблем. Я думаю, что хозяева выиграют. Возможно, я бы взял даже Ф1 (-1).



Думаю, что в такой ситуации стоит совершенно спокойно поставить либо на победу «ПСВ». Также можно рассмотреть вариант Ф1 (-1). «Гранаде» потребовалось удаление футболиста «Севильи», чтобы обыграть андалусийцев. В целом, «Севилья» все равно смотрелась лучше, даже в гостевой встрече.



«Гранада» в этом сезоне редко побеждает. В начале чемпионата у нее даже было сверхкрупное поражение от «Атлетико» (1:6), а у «ПСВ» в новом сезоне все более-менее хорошо. Поэтому я не вижу никаких предпосылок, что гости отберут у хозяев очки. Мой прогноз без риска: чистая победа «ПСВ». Есть отличный коэффициент на это событие. Мой прогноз с рисков: Ф1 (-1). В этом случае возможен возврат», — сказал Нагучев.

ПСВ — «Гранада». Прогноз: Сольдадо, Гётце и Кенеди накажут букмекеров за глупость «Гранада» провела восемь матчей в сезоне, ПСВ — семь. Как минимум по разу забили абсолютно во всех.