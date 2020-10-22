«Селтик» — «Милан»: ставка Дмитрия Шнякина на игру Лиги Европы в Шотландии

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч «Селтик» — «Милан».



Ставка: победа «Милана» за 1.75.



«Честно вам скажу, поначалу хотел я плясать от «Селтика» как от домашней команды. Он в любом состоянии кусается, в еврокубках пытается свои очки отвоевать. Но позвонил своему коллеге Максиму Сенаторову, который уже давно болеет за «Селтик» и ездит на матчи этой команды.



Он мне следующую картину открыл. Во-первых, в этом сезоне «Селтик» не убедителен — два ключевых матча он уже проиграл — поражение от «Ференцвароша» в квалификации Лиги чемпионов и поражение от «Глазго Рейнджерс», в главном шотландском матче.



Плюс ко всему потери — минус пять человек по коронавирусным делам и из-за травм. Минус Кристи, один из лучших созидателей, минус Эдуар, лучший бомбардир, минус Битон, Эль-Хамид, основной центральный защитник Жюльен. Замены в этом плане неполноценные. Большие потери для «Селтика».



Болельщиков не будет, а мы знаем, что «Селтик» — это домашняя команда. Когда 50-60 тысяч приходят, то тогда совсем другое настроение у игроков.



«Селтик», который в этом сезоне не впечатляет, скорее всего, проиграет «Милану», который набрал потрясный ход. Он не проигрывает в 20 матчах. «Милан» на ходу, он выиграл миланское дерби на выходных со счётом 2:1», — сказал Шнякин.

«Селтик» — «Милан». Прогноз: Златан, Кастильехо и Романьоли растянут редкую серию в Глазго «Селтик» в дерби с «Рейнджерс» накануне не нанёс ни одного удара в створ.