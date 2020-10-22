«Вольфсберг» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру Лиги Европы 22 октября

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Вольфсберг» — ЦСКА в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2020/2021.



Ставка: обе забьют за 1.58.



«Отправляемся в Австрию. Там уже удачно сыграл «Локомотив», увезя ничью после встречи с «Зальцбургом», бессменного чемпиона последних лет. Теперь ЦСКА отправляется в гости к «Вольфсбергу», или же «Вольфсбергеру», как многие его называют.



ЦСКА очень хороший футбол показал с «Динамо», подвижный. Видно, что команда сейчас в порядке, костяк ребят из молодёжной сборной в хорошем состоянии, тонусе. Есть варианты, кем игру усилить, разнообразить. ЦСКА, конечно, фаворит. Можно было бы сыграть чистую победу ЦСКА за коэффициент выше двойки. Но что такое «Вольфсберг» и с чем эту команду едят, не готов сразу ответить. Понятно, что это главный аутсайдер группы. Вероятность того, что австрийцы займут последнее место в группе, достаточно высока. Она идёт с неплохим коэффициентом.



«Вольфсберг» играет лихо в атаку, если посмотреть результаты в чемпионате. В первых четырёх турах только один низ. Может она забить. У ЦСКА есть определённые проблемы в обороне. Акинфеев не всегда может выручить, в обороне обязательно кто-то привезёт.



Так что я бы сыграл «обе забьют» за 1.58. Можно пойти дальше, сыграв «ЦСКА не проиграет и обе забьют» или же «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.93. Голы должны быть. Та Лига Европы, которая не удалась ЦСКА с голами (реализация подводила), сейчас компенсируется», — сказал Генич.

«Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз на матч ЛЕ: Гончаренко, Акинфеев и Влашич сохранят традицию В четырёх последних матчах ЦСКА состоялось восемь голов, семь из них — после перерыва.