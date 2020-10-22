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«Вольфсберг» — ЦСКА: прогноз Александра Аксенова на матч Лиги Европы в Австрии

«Вольфсберг» — ЦСКА: прогноз Александра Аксенова на матч Лиги Европы в Австрии
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Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 «Вольфсберг» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и меньше 3 мячей в матче за 5.17.

«Давайте поговорим о Лиге Европы, поговорим о ЦСКА. К сожалению, это единственный представитель России в этом турнире.

Первый соперник на групповой стадии — это австрийская команда «Вольфсберг». Очевидно, что армейцы выглядят и считаются фаворитами. А что мы знаем об австрийцах? На данный момент в четырех турах команда набрала 4 очка. То есть начало сезона не очень убедительное. С другой стороны «Вольфсберг» — это та команда, которая почти ежесезонно участвует в еврокубках, то есть определенный опыт есть.

Повторюсь, что армейцы выглядят командой, которая претендует на статус ярко выраженного фаворита. Мы знаем, что ЦСКА хорошо сыграл в дерби с «Динамо». Была хорошая и уверенная победа. Может быть победа и в этом матче. Готов я поставить на ЦСКА, но победа не будет результативной. То есть я готов поставить на победу гостей и тотал меньше 2,5 мяча.

Мы знаем, что против середняков армейцы играют не очень уверенно и результативно. Поэтому я бы не стал закладываться на то, что будет какой-то разгром. Если победа и будет, то будет с минимальным счетом». — сказал Аксенов.

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В четырёх последних матчах ЦСКА состоялось восемь голов, семь из них — после перерыва.
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