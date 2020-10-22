Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Александра Самедова на бой UFC 254

Бывший футболист сборной России Александр Самедов дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи в рамках турнира UFC 254.



Ставка: победа Хабиба болевым или удушающим за 3.00.



«Хабиб, конечно, фаворит, но Гэтжи очень опасен. Все говорили, что Тони Фергюсон его победит, но мы видели, что Гэтжи с ним сделал. Так что для Хабиба это будет мегатяжёлый бой. У всех такая уверенность в его победе, но мне кажется, даже он сам понимает, что это будет самый трудный для него поединок.

Как болельщик, я верю в Хабиба. Но это UFC, там один удар может решить исход боя. Даже сейчас в боксе все говорили, что Василий Ломаченко — фаворит своего поединка, но Теофимо Лопес его победил. Тем более считается, что у Гэтжи один из сильнейших ударов в лёгком весе. С другой стороны, вы знаете, как Хабиб выматывает соперников.



Думаю, ему нужно будет продолжать драться в своей манере. Это приносит результат, победу. Но соперники друг друга изучают. Мы всех тонкостей не знаем. Может быть, Хабиб измотает Гэтжи в борьбе и сможет победить удушающим приёмом. Но я никогда не видел, чтобы Гэтжи дрался с таким бойцом, как Хабиб. Видел бои с Тони и поражение от Дастина Порье. При этом говорят, что он неплохо ведёт себя в борьбе. Так что посмотрим, как всё будет», — сказал Самедов.