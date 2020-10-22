Волков – Харрис на UFC 254: во сколько бой и где смотреть прямую трансляцию 24 октября
Поединок Александр Волков — Уолт Харрис на турнире UFC 254 пройдёт вечером 24 октября. Начало боя – не ранее 22:40 мск. Поединок состоится в ОАЭ, на острове Яс, или «Бойцовском острове».
Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора «Триколор». Трансляция будет и на «Рен-ТВ».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — Волков. Поставить на его победу в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 1.52. Это примерно 62% вероятности. Шансы Харриса аналитики оценили коэффициентом 2.60 (36%). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 50.00. Это около 2% вероятности.
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