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Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Магомеда Оздоева на бой UFC 254

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Магомеда Оздоева на бой UFC 254
Ставки / Прогнозы 0

Футболист сборной России Магомед Оздоев дал прогноз на бой турнира UFC 254 Хабиб НурмагомедовДжастин Гэтжи, который пройдёт 24 октября.

Ставка: победа Хабиба Нурмагомедова во 2-м раунде за 6.60.

«Совсем скоро состоится турнир UFC 254, где будут драться Хабиб и Джастин Гейджи. Мой прогноз — Хабиб выиграет во втором раунде сабмишеном. Хотел бы пожелать удачи Хабибу и всем нашим бойцам. Остров наш!» — сказал Оздоев.

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