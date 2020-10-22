Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Магомеда Оздоева на бой UFC 254

Футболист сборной России Магомед Оздоев дал прогноз на бой турнира UFC 254 Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который пройдёт 24 октября.



Ставка: победа Хабиба Нурмагомедова во 2-м раунде за 6.60.



«Совсем скоро состоится турнир UFC 254, где будут драться Хабиб и Джастин Гейджи. Мой прогноз — Хабиб выиграет во втором раунде сабмишеном. Хотел бы пожелать удачи Хабибу и всем нашим бойцам. Остров наш!» — сказал Оздоев.

Букмекеры мечтают о поражении Хабиба. Он постоянно их разоряет! Победа Гэтжи принесёт огромные деньги небольшому числу счастливчиков. Сколько же людей будет его ненавидеть?