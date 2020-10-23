«Селтик» — «Милан»: результат матча 22.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Милан» победил «Селтик» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Обслуживала матч словенская бригада арбитров под руководством Матея Юга, ассистировали судьи на линиях Матей Жунич и Грега Кордеж.
Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Раде Крунич, которому ассистировал Самуэль Кастильехо. В концовке тайма преимущество итальянского клуба увеличил Браим Диас с передачи Тео Эрнандеса. На 76-й минуте разрыв в счёте сократил Мохамед Эльюнусси с передачи Райана Кристи. В компенсированное время второго тайма окончательный счёт установил Йенс Хёуге, которому ассистировал Алексис Салемакерс.
Эксперты не сомневались в победе итальянцев: на успех «Милана» давали 1.90, на ничью — 3.98, на «Селтик» — 4.75. С 1000 можно было выиграть 1900 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.00, «обе забьют» — за 1.74.
- 23 октября 2020
-
08:00
-
07:45
-
07:22
-
01:15
-
00:59
-
00:54
- 22 октября 2020
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:16
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:40