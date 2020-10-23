«Селтик» — «Милан»: результат матча 22.10.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Милан» победил «Селтик» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Обслуживала матч словенская бригада арбитров под руководством Матея Юга, ассистировали судьи на линиях Матей Жунич и Грега Кордеж.



Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Раде Крунич, которому ассистировал Самуэль Кастильехо. В концовке тайма преимущество итальянского клуба увеличил Браим Диас с передачи Тео Эрнандеса. На 76-й минуте разрыв в счёте сократил Мохамед Эльюнусси с передачи Райана Кристи. В компенсированное время второго тайма окончательный счёт установил Йенс Хёуге, которому ассистировал Алексис Салемакерс.



Эксперты не сомневались в победе итальянцев: на успех «Милана» давали 1.90, на ничью — 3.98, на «Селтик» — 4.75. С 1000 можно было выиграть 1900 рублей.



Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.00, «обе забьют» — за 1.74.