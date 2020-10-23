«Барыс» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 23 октября в Нур-Султане

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет + тотал больше 3.5 шайбы за 2.40.

«Соперники накануне потерпели крайне чувствительные поражения. Получились они разными. Казанцы поймали в Хабаровске 1:7. Да, такого счёта они не заслуживали, просто у хозяев залетало абсолютно всё. 3:5, например, было бы справедливее. Но это уже детали. Дмитрий Квартальнов явно поспешил с заменой вратаря, убрав юного Артура Ахтямова на пятой минуте, после первой же шайбы.



У «Барыса» получилось даже обиднее. Вели 4:0 к 46-й минуте у мощного «Йокерита» и умудрились проиграть. Ладно хоть в дополнительное время (4:5 ОТ). Все голы — в равных составах. Всё же последствия карантина дают о себе знать. Команда показывает хороший хоккей, но только на отдельных отрезках. И в какой-то момент подсаживается.



Плюс сказались старые проблемы с игрой на удержание: даже при двух-трёх шайбах запаса клуб из Казахстана стабильно испытывает трудности, если начинает действовать на отбой. Тем интереснее, как столь чувствительные неудачи повлияют на соперников. Ведь времени оклематься практически не имелось.



«Ак Барс» в последнее время на удивление уверенно чувствует себя в Казахстане: три победы и поражение по буллитам в четырёх предыдущих встречах. Кроме того, команды Дмитрия Квартальнова всегда и везде должны отвечать на чувствительные поражения. Затяжные неудачные серии бывают редко. Качество хоккея может быть бледным, но за провалом должен идти набор очков. Это дело принципа.



В то же время чехарда с вратарями наверняка аукнется, а большинство у «Барыса» по-прежнему классное. Вот и вырисовывается Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.40. Ждём тут чего-то вроде 2:2 или 2:3. Но скучно точно не будет».