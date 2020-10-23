«Астон Вилла» — «Лидс»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч АПЛ 23.10.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Лидс».

Ставка: победа «Астон Виллы» с нулевой форой за 1.72.

«Львы» сыграли всего четыре игры, поскольку встреча первого тура с «Манчестер Сити» была перенесена. Зато получилось набрать 12 максимально возможных очков. Сейчас они идут на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Эвертона» всего на один пункт. Но при этом имеют игру в запасе.



В последнем туре бирмингемцы гостили у «Лестера», который в новом сезоне выглядит здорово. Благодаря точному выстрелу арендованного у «Челси» Росса Баркли удалось на последних минутах вырвать победу (1:0). Причём, надо сказать, смотрелись гости не хуже.



«Лидс Юнайтед» вернулся в АПЛ спустя 16 лет, но тоже успел удивить. За пять игр проиграл два раза, однако тут нужно учитывать уровень оппозиции: в первом случае обидчиком оказался «Ливерпуль» (3:4), а во втором – «Вулверхэмптон» (0:1). Хотя с «волками» клуб из Лидса даже выглядел активнее и вполне мог зацепиться за очки. Да и мерсисайдцами не хватило совсем чуть-чуть.



Была ещё и домашняя ничья с «Манчестер Сити» в четвёртом туре (1:1). Тогда подопечные Бьельсы пропустили первыми, но сумели отыграться. А в конце матча имели даже возможность забить ещё, немного не хватило в завершении.



«Лидс» смотрится гораздо интереснее, нежели «Фулхэм» и «Вест Бромвич», которые тоже пришли из Чемпионшипа. Однако тягаться с «Астон Виллой» будет тяжеловато. Бирмингемцы по праву находятся в топе турнирной таблицы, хотя это натуральная сенсация.



За четыре игры они забили целых 12 голов, а пропустили всего два от «Ливерпуля» (7:2). Трансфер голкипера «Арсенала» даёт о себе знать. Дамиан Мартинес надёжен. Мы бы проверили П1 с нулевой форой за коэффициент 1.72. Зацепиться за очки «павлинам» будет непросто".