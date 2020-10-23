«Ренн» — «Анже»: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции 23 октября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги 1 «Ренн» — «Анже».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Ренна» за 2.01.

«В чемпионате Франции «Ренн» после семи туров замыкает тройку лидеров. Он пропустил вперёд «Лилль» и «ПСЖ». Хотя у первого всего на два балла больше, а второй вовсе имеет столько же очков – 15. Главные преследователи — «Ницца» и «Ланс» — отстают на два пункта. В общем, положение комфортное.



«Анже» в текущем сезоне Лиги 1 выступает нестабильно. Победы чередуются с поражениями, а всего за семь игр получилось набрать 10 очков. До пятёрки лидеров не хватает трёх пунктов, зато отрыв от зоны вылета солидный – восемь баллов.



В матче прошлого тура «учёные» принимали неуступчивый «Метц» и сыграли вничью (1:1). В целом результат закономерный, соперники смотрелись сопоставимо. Хозяева открыли счёт с пенальти на 38-й минуте, но моментально получили гол в свои ворота. Так и доиграли.



Любопытно, что у «Анже» пока не клеится с выездами. За три матча в гостях было набрано всего три очка из девяти возможных. Сперва получилось на тоненького обыграть аутсайдера «Дижон» (1:0), а затем последовали 1:4 от «Монпелье» и 1:6 от «ПСЖ».



«Ренн» до сих не проигрывал в чемпионате Франции дома. При этом он забивал в каждой из трёх домашних игр по два гола. При таких раскладах можно подумать над ставкой ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 2.01. Красно-чёрные не имеют проблем с результативностью, а больше «Анже» за семь сыгранных туров пропустила только одна команда – «Страсбург» (16 мячей)».