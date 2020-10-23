«Штутгарт» — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Штутгарт» — «Кельн» в 5-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Штутгарта» за 2.02.



«Пятничная игра в Бундеслиге. Надо сказать, что в отличной форме находится «Штутгарт». Четыре подряд матча он не проигрывает и три победы уже одержал, причём все на выезде. И к этой встрече «Штутгарт» подходит фаворитом.



«Кёльн» же выглядит не так ярко, не так хорошо. Результаты хромают, если не сказать больше.



Хозяева, конечно, будут настроены, чтобы взять три очка. Надо пользоваться тем, что соперник не в лучшем состоянии. У «Штутгарта» есть всё, чтобы обыграть «Кельн». Даже если посмотреть на состав «Кёльна», то очень сложно найти игрока, за которого можно зацепиться как за реальную фигуру, которая может давать результат.



Выберу ставку на чистую победу «Штутгарта» с коэффициентом 2.02», — сказал Андронов.

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