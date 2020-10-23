Эксперты назвали шансы ЦСКА выйти в плей-офф Лиги Европы после ничьей с «Вольфсбергом»

Вчера вечером московский ЦСКА в первом матче группового этапа Лиги Европы сыграл вничью на выезде с австрийским «Вольфсбергом» 1:1. В параллельном матче «Динамо» из Загреба и «Фейеноорд» также разошлись миром — 0:0.



По оценкам букмекеров, ЦСКА имеет наилучшие шансы на выход в плей-офф из квартета К. Поставить на то, что команда Виктора Гончаренко окажется в числе двух лучших команд, можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 66% вероятности. Сделать ставку на то, что «армейцы» выиграют группу, можно за 2.50.



Аналитики считают главным конкурентом ЦСКА «Фейеноорд». Поставить на проход голландцев в плей-офф можно за 1.50. Шансы хорватской команды оцениваются коэффициентом 1.85, а на то, что в числе двух лучших окажется «Вольфсберг», можно сделать ставку с коэффициентом 3.80.



Что касается победы в Лиге Европы в целом, то тут на московский клуб можно сделать ставку с коэффициентом 50.00. Такие же шансы у «Браги», «Фейеноорда» и «Глазго Рейнджерс». По оценке экспертов, фавориты — «Арсенал» и «Тоттенхэм», на любой из этих клубов можно сделать ставку за 9.00.