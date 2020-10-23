«Северсталь» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Северстали» за 2.47.



«Не так проста «Северсталь», как может показаться. Команда под управлением Андрея Разина идёт седьмой в Западной конференции, обгоняя «Витязь», «Спартак», «Сочи», рижское «Динамо». Пусть череповчане по реализации большинства худшие в лиге, но они умеют вымучивать победы, как вот с «Автомобилистом» (2:1) и «Сочи» (2:0) у себя дома.



При этом «Металлург» проиграл два последних матча – 3:4 дома от «Нефтехимика» и 4:6 в гостях с «Куньлунем».



Проблема последнего поединка была в том, что «Магнитка» осталась без двух основных голкиперов – Кошечкина и Олкинуоры. Ворота защищали Глеб Носов и Артём Загидулин, это у них получалось неважно.

Поэтому, когда вы будете делать ставки на этот матч, смотрите, кого «Металлург» поставит на ворота. Что-то подсказывает, что это снова могут быть дублёры.



Давайте попробуем взять кэф 2.47 на то, что «Северсталь» сумеет победить «Магнитку» у себя дома. Это не кажется такой уж большой сенсацией. Потому что команда из Череповца сейчас на подъёме, а у «Металлурга» — дыра в воротах», — сказал Лысенков.

«Северсталь» — «Металлург». Прогноз: Яковлев и Плотников помогут Загидулину. Иначе — беда Магнитогорцы остались без двух основных вратарей, многое зависит от полевых хоккеистов.