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«Северсталь» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

«Северсталь» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Металлург» Мг.

Ставка: победа «Северстали» за 2.47.

«Не так проста «Северсталь», как может показаться. Команда под управлением Андрея Разина идёт седьмой в Западной конференции, обгоняя «Витязь», «Спартак», «Сочи», рижское «Динамо». Пусть череповчане по реализации большинства худшие в лиге, но они умеют вымучивать победы, как вот с «Автомобилистом» (2:1) и «Сочи» (2:0) у себя дома.

При этом «Металлург» проиграл два последних матча – 3:4 дома от «Нефтехимика» и 4:6 в гостях с «Куньлунем».

Проблема последнего поединка была в том, что «Магнитка» осталась без двух основных голкиперов – Кошечкина и Олкинуоры. Ворота защищали Глеб Носов и Артём Загидулин, это у них получалось неважно.
Поэтому, когда вы будете делать ставки на этот матч, смотрите, кого «Металлург» поставит на ворота. Что-то подсказывает, что это снова могут быть дублёры.

Давайте попробуем взять кэф 2.47 на то, что «Северсталь» сумеет победить «Магнитку» у себя дома. Это не кажется такой уж большой сенсацией. Потому что команда из Череповца сейчас на подъёме, а у «Металлурга» — дыра в воротах», — сказал Лысенков.

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