«Северсталь» — «Металлург»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Металлург» Мг.
Ставка: победа «Северстали» за 2.47.
«Не так проста «Северсталь», как может показаться. Команда под управлением Андрея Разина идёт седьмой в Западной конференции, обгоняя «Витязь», «Спартак», «Сочи», рижское «Динамо». Пусть череповчане по реализации большинства худшие в лиге, но они умеют вымучивать победы, как вот с «Автомобилистом» (2:1) и «Сочи» (2:0) у себя дома.
При этом «Металлург» проиграл два последних матча – 3:4 дома от «Нефтехимика» и 4:6 в гостях с «Куньлунем».
Проблема последнего поединка была в том, что «Магнитка» осталась без двух основных голкиперов – Кошечкина и Олкинуоры. Ворота защищали Глеб Носов и Артём Загидулин, это у них получалось неважно.
Поэтому, когда вы будете делать ставки на этот матч, смотрите, кого «Металлург» поставит на ворота. Что-то подсказывает, что это снова могут быть дублёры.
Давайте попробуем взять кэф 2.47 на то, что «Северсталь» сумеет победить «Магнитку» у себя дома. Это не кажется такой уж большой сенсацией. Потому что команда из Череповца сейчас на подъёме, а у «Металлурга» — дыра в воротах», — сказал Лысенков.
- 23 октября 2020
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
-
07:22
-
01:15
-
00:59
-
00:54
- 22 октября 2020
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:40
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:16