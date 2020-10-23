«Барыс» — «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Ак Барс».



Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.47.



«Тяжело делать прогноз на матч «Ак Барса» с учётом того, что он проиграл прошлую игру 1:7. Можно было бы считать «Барыс» фаворитом, но не после провального третьего периода в матче с «Йокеритом». «Барыс» вёл со счётом 4:0 в третьем периоде, но в итоге проиграл 4:5 в овертайме. Команда больше играет в атакующем стиле, показывает зрелищный хоккей. В такой ситуации ей нужно было больше внимания уделить обороне, а хоккеисты «Барыса» недооценили соперника, расслабились.



Конечно, редко такое происходит, чтобы команда пропустила четыре шайбы в одном периоде, но в спорте всё бывает. Даже в футбольной Лиге чемпионов донецкий «Шахтёр» забивает трижды мадридскому «Реалу» в одном тайме!



«Ак Барс» – это сильная команда, а матч в Хабаровске – какое-то недоразумение. Матч в Нур-Султане станет третьим по счёту в выездной серии для Казани, тем более он пройдёт после длительного перелёта из Хабаровска, по этой причине может сказаться усталость у казанцев. Но я думаю, «Ак Барс» очень серьёзно отнесётся к этой игре, у игроков будет высокая мотивация после сокрушительного поражения, и они отдадут все свои последние силы. Всё-таки нужно вернуться домой с победой.



«Ак Барс» много пропускает в последних матчах, сказывается отсутствие основных вратарей, Тимура Билялова и Адама Рейдеборна. С другой стороны, казанцы стабильно забивают и набирают очки. Думаю, что «Ак Барс» не должен проиграть. В этом матче он сыграет внимательно в обороне, постарается пропустить как можно меньше, особенно на старте игры. Я уверен, что нас ждёт осторожный хоккей и надёжная игра гостей в обороне», — сказал Вуйтек.

«Барыс» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов обязан ответить на 1:7. Это дело принципа Обе команды накануне потерпели крайне чувствительные неудачи.