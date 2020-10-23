«Витязь» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Сочи».
Ставка: победа «Витязя» в основное время за 1.89.
«Посмотрите на нынешний «Сочи», и вы поймёте, почему клубные руководители, меняя главного тренера посреди сезона, предпочитают испытанных бойцов из известной обоймы. И хоть из этих бойцов иногда уже сыпется песок и они, может быть, играли с Бобровым, но в любом случае сильно не напортачат, хоть глубоко и не вспашут. А молодой и перспективный – это всегда кот в мешке, да и времени на адаптацию ему в любом случае больше надо, тогда как деды всех как облупленных знают.
И вот у «Сочи» сейчас молодой и перспективный. Кто знает, может, через пяток-другой лет он поведёт национальную команду к мировым вершинам. Но пока «Сочи» с ним терпит третье поражение подряд. А поскольку до этого ещё было три, то нынешняя проигрышная серия южан составляет, как нетрудно догадаться, уже шесть матчей. И всё говорит за то, что в Подольске будет седьмой.
«Витязь»-то у нас хоть и в зоне плей-офф, но на «приставном стульчике», то есть на восьмом месте. И ежели с новым наставником сочинцы вдруг попрут, то кого они будут выносить из плей-офф? Правильно, «Витязь». Поэтому пока южане не стали для подмосквичей реальными конкурентами, пока за место под солнцем приходится вяло перепинываться лишь со «Спартаком», лучше сделать так, чтобы потенциальный конкурент не стал реальным и чтобы голову поднять не мог.
Вот приблизительно так Михаил Кравец будет на предматчевой установке рассказывать о мировой политике, прежде чем перейдёт к конкретике: ну, там, кто кого будет душить, кто к кому залезать по кожу и т. д. Думается, что «Витязю» вполне по силам устроить сочинцам седьмое поражение подряд. Самим же спокойнее будет.
«Витязь» победит, с небольшим преимуществом, хорошо если в пару шайб, но в основное время», — сказал Лебедев.
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