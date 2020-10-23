«Северсталь» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Череповце

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Северсталь» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Северстали» в основное время за 2.52.



«Когда-то давным-давно, еще при царе Горохе, то есть во времена Суперлиги, в самолете, летящем чартерным рейсом из Омска, великий и ужасный Геннадий Иванович Величкин по секрету сообщил мне, тогда начинающему журналисту хоккейного отдела, что от «Магнитки» можно ждать всего, чего угодно, любых эскапад и закидонов, не следует ждать только скуки. «Не дождетесь!» — резюмировал Геннадий Иванович, перекрикивая двигатели «Ту-134» на форсаже, который летчики именно из-за этого звука прозвали «Свистком».



С тех пор утекло много воды, и Геннадий Иванович уже давно не работает в «Магнитке», но ведь заветы его исполняются исправно. И от игры «Магнитки», и от результатов болельщиков поочередно бросает то в жар, то в холод. И вот уже «Магнитка», обыграв последовательно СКА, «Автомобилист», ЦСКА и «Авангард», с грохотом влетает дома «Нефтехимику», а потом на выезде – кому бы вы подумали? — «Куньлуню»! И еще хорошо, что изначально запланированный между этими двумя поражениями матч в Риге был отменен, поскольку мимо тамошнего «Динамо» ни одна бацилла не пролетает. А теперь, значит, на повестке дня Череповец — и что нам думать за такую «Магнитку»?



С «Северсталью», кстати, все в целом понятно. Череповчане изредка взбрыкивают и в этом состоянии способны больно укусить кого угодно. И периодически кусают, но в целом свое место в строю знают, вперед не лезут, при этом нижестоящих попинывают регулярно. И вырисовывается у нас такая дилемма, что для «Магнитки» в нормальном душевном состоянии «Северсталь» в целом не конкурент и уральские «металлурги» должны хорошо оттоптаться на «металлургах» вологодских. Но когда «Магнитка» проигрывает «Куньлуню», то тут впору призадуматься.



Лично я в данный момент на «Магнитку» ставить бы вовсе не стал, подождав, куда ее в итоге вынесет. Но если у кого-то сильно свербит и лишние деньги жгут карманы, то, думается, все-таки лучше поставить на хозяев и на их минимальную победу в основное время. Эти хоть, прости господи, «Куньлуню» не проигрывают», — сказал Лебедев.

«Северсталь» — «Металлург». Прогноз: Яковлев и Плотников помогут Загидулину. Иначе — беда Магнитогорцы остались без двух основных вратарей, многое зависит от полевых хоккеистов.