«Штутгарт» – «Кёльн»: прогноз Максима Ромащенко на игру Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч Бундеслиги «Штутгарт» – «Кёльн».
Ставка: ничья за 3.80.
«Штутгарт» ещё в прошлом сезоне выступал во второй Бундеслиге. Повышение в классе пока себя оправдывает. Команда смогла выбить в начале сезона из розыгрыша Кубка Германии «Ганзу», переиграв её в гостях 1:0, а в чемпионате страны, начав с поражения от «Фрайбурга» 2:3, затем горечи поражения не испытывала – победы над «Майнцем» 4:1 и «Гертой» 2:0 и ничья с «Байером» 1:1. Такие результаты позволяют «швабам» занимать пятое место в турнирной таблице.
«Кёльн» пока единственную свою победу в официальных матчах нынешнего сезона одержал в рамках Кубка Германии, разгромив 6:0 скромный «Альтглинике». В Бундеслиге же дела для команды складываются на старте плачевно – лишь одно набранное очко в последнем туре с «Айнтрахтом» (1:1) и три фиаско до этого – от «Хоффенхайма» 2:3, «Арминии» 0:1 и мёнхенгладбахской «Боруссии» 1:3. Таким образом, «козлы» пока занимают только 16-е место.
И тем не менее я считаю, что гости в состоянии навязать борьбу дерзкому выходцу из Бундеслиги-2 и зацепиться в этом матче хотя бы за одно очко», — сказал Ромащенко.
- 23 октября 2020
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:42
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30