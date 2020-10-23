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«Штутгарт» – «Кёльн»: прогноз Максима Ромащенко на игру Бундеслиги

«Штутгарт» – «Кёльн»: прогноз Максима Ромащенко на игру Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко дал прогноз на матч Бундеслиги «Штутгарт» – «Кёльн».

Ставка: ничья за 3.80.

«Штутгарт» ещё в прошлом сезоне выступал во второй Бундеслиге. Повышение в классе пока себя оправдывает. Команда смогла выбить в начале сезона из розыгрыша Кубка Германии «Ганзу», переиграв её в гостях 1:0, а в чемпионате страны, начав с поражения от «Фрайбурга» 2:3, затем горечи поражения не испытывала – победы над «Майнцем» 4:1 и «Гертой» 2:0 и ничья с «Байером» 1:1. Такие результаты позволяют «швабам» занимать пятое место в турнирной таблице.

«Кёльн» пока единственную свою победу в официальных матчах нынешнего сезона одержал в рамках Кубка Германии, разгромив 6:0 скромный «Альтглинике». В Бундеслиге же дела для команды складываются на старте плачевно – лишь одно набранное очко в последнем туре с «Айнтрахтом» (1:1) и три фиаско до этого – от «Хоффенхайма» 2:3, «Арминии» 0:1 и мёнхенгладбахской «Боруссии» 1:3. Таким образом, «козлы» пока занимают только 16-е место.

И тем не менее я считаю, что гости в состоянии навязать борьбу дерзкому выходцу из Бундеслиги-2 и зацепиться в этом матче хотя бы за одно очко», — сказал Ромащенко.

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Больше «Штутгарта» за четыре тура забили лишь «РБ Лейпциг» и «Бавария».
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