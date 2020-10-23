UFC 254, Джоджуа — Маверик, 24 октября 2020: прогноз на бой, ставки и коэффициенты

Поединок Лиана Джоджуа — Миранда Маверик на турнире UFC 254 пройдёт вечером 24 октября по московскому времени. Начало боя – не ранее 18:10 мск. Поединок состоится в ОАЭ, на острове Яс, или «Бойцовском острове».
Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора «Триколор». Трансляция будет и на «Рен ТВ».
По оценке букмекеров, фаворит поединка — Маверик. Поставить на её победу в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 1.25. Это примерно 75% вероятности. Шансы Джоджуа аналитики оценили коэффициентом 4.15 (23%). На ничейный исход боя можно сделать ставку с коэффициентом 50.00. Это около 2% вероятности.
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