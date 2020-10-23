Угадай исход боя Хабиб – Гэтжи на UFC 254 — получи фрибет 1000 рублей от «Фонбет»!
В ночь с 24 на 25 октября состоится турнир UFC 254, главным событием которого станет бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Букмекерская компания «Фонбет» запустила специальную акцию к этому поединку. Новые клиенты компании могут выиграть фрибет номиналом 1000 рублей.
Чтобы принять участие в акции, выполни три простых действия.
— Сделай прогноз на исход боя на странице акции.
— Оставь свой номер мобильного телефона.
— Зарегистрируйся на сайте.
Игроки, угадавшие исход боя, получат фрибет номиналом 1000 рублей. Бонус можно использовать для ставок на любые события.
- 23 октября 2020
-
18:42
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:45
Партнерский контент