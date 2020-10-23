Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Угадай исход боя Хабиб – Гэтжи на UFC 254 — получи фрибет 1000 рублей от «Фонбет»!

Угадай исход боя Хабиб – Гэтжи на UFC 254 — получи фрибет 1000 рублей от «Фонбет»!
Ставки / Прогнозы 0

В ночь с 24 на 25 октября состоится турнир UFC 254, главным событием которого станет бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Букмекерская компания «Фонбет» запустила специальную акцию к этому поединку. Новые клиенты компании могут выиграть фрибет номиналом 1000 рублей.

Чтобы принять участие в акции, выполни три простых действия.

— Сделай прогноз на исход боя на странице акции.
— Оставь свой номер мобильного телефона.
— Зарегистрируйся на сайте.

Игроки, угадавшие исход боя, получат фрибет номиналом 1000 рублей. Бонус можно использовать для ставок на любые события.

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020