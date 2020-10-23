Угадай исход боя Хабиб – Гэтжи на UFC 254 — получи фрибет 1000 рублей от «Фонбет»!

В ночь с 24 на 25 октября состоится турнир UFC 254, главным событием которого станет бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Букмекерская компания «Фонбет» запустила специальную акцию к этому поединку. Новые клиенты компании могут выиграть фрибет номиналом 1000 рублей.



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