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Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Владимира Хрюнова на бой турнира UFC 254

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Владимира Хрюнова на бой турнира UFC 254
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов дал прогноз на бой Хабиб НурмагомедовДжастин Гэтжи на турнире UFC 254.

Ставка: победа Хабиба в одном из первых двух раундов за 2.75.

«Хабиб — фаворит. Он мотивирован и намерен доказать, что уход отца никак не сказался на нём как на спортсмене. Конечно, это большой человеческий удар, однако важно, чтобы это не помешало спорту. Так что будем болеть за нашего бойца.

Гэтжи, конечно, хочет победить. Он должен стать дороже, взойти на следующий уровень гонораров, стать бойцом платного телевидения. И резкий скачок может дать победа только над бойцом уровня Хабиба. Потому что других он уже побеждал.

Полагаю, Хабиб в своём стиле начнёт бой очень резво и активно. Гэтжи, являясь не самым выносливым бойцом, быстро устанет. И в этот момент Хабиб его заберёт. Бой продлится не больше двух раундов. Нурмагомедов победит фирменным удушающим приёмом», — сказал Хрюнов.

Букмекеры мечтают о поражении Хабиба. Он постоянно их разоряет!
Победа Гэтжи принесёт огромные деньги небольшому числу счастливчиков. Сколько же людей будет его ненавидеть?
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