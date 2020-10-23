Хабиб — Гэтжи: прогноз Констатина Осипова на бой UFC 254 24 октября

Автор нескольких книг о боксе, известный ринганонсер Константин Осипов дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.



Ставка: победа Хабиба сабмишном за 3.30.



«Фаворит боя — Хабиб Нурмагомедов, но впервые у него такой серьёзный соперник. Гэтжи очень долго занимался борьбой, плюс у него хорошая ударная техника. Про это противостояние уже говорят: лучший борец против лучшего ударника UFC. От Гэтжи Хабибу пропускать удары ни в коем случае нельзя. Ведь американец — нокаутёр. Вспомните, что он сделал с Фергюсоном. Это редкость для MMA, когда один боец побеждает другого боксёрским нокаутом.



Хабиб — тактик, стратег, редкий талант. Гэтжи — рубаха-парень, простой, как наковальня. У него образ малыша-плохиша. При этом он очень серьёзный боец. Рассуждая о поединке, он говорил, что если будет ближний бой — это сродни автокатастрофе. Понятно, что Хабиб попытается начать бороться, перевести в партер, но и хорошо ударить он тоже может.

Полагаю, бой закончится досрочно — в 3-4-м раунде. Хотя Гэтжи попытается продержаться дольше. В пользу Хабиба говорит опыт, талант. Битва характеров — самое точное описание боя. Конечно, финал боя будет в партере. Вряд ли Хабиб победит нокаутом, скорее, жду удушающего.



Наш боец читает соперников, всё видит. Слышал такое мнение, что он выше всего этого. В UFC есть бойцы, которые идут с большой агрессией, не думая о происходящем. Хабиб смотрит на все это сверху. И всегда побеждает», — сказал Осипов.