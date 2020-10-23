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Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Джона Фитча на бой 24 октября

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Джона Фитча на бой 24 октября
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Известный боец Джон Фитч дал прогноз на бой Хабиб НурмагомедовДжастин Гэтжи, который состоится 24 октября.

Ставка: победа Хабиба за 1.36.

«Грандиозный бой, безусловно. И самый серьезный поединок для Хабиба. Но я думаю, что он однозначно выиграет. Потому что когда ты начинаешь спарринговать с ним и бороться, то тебя просто охватывает шок — насколько он силен и контролирует тебя. Думаю, что в первый раз, когда они будут драться, Хабиб переедет Гэтжи. Но если Джастин сделает выводы из всего этого, внесет коррективы, если Хабиб не уйдет, и по какой-то причине у них будет реванш, то у Гэтжи наилучшие шансы побить Хабиба. Но сейчас не знаю, Хабиб еще на пике, так что сомневаюсь».

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