Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Джона Фитча на бой 24 октября

Известный боец Джон Фитч дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который состоится 24 октября.



Ставка: победа Хабиба за 1.36.



«Грандиозный бой, безусловно. И самый серьезный поединок для Хабиба. Но я думаю, что он однозначно выиграет. Потому что когда ты начинаешь спарринговать с ним и бороться, то тебя просто охватывает шок — насколько он силен и контролирует тебя. Думаю, что в первый раз, когда они будут драться, Хабиб переедет Гэтжи. Но если Джастин сделает выводы из всего этого, внесет коррективы, если Хабиб не уйдет, и по какой-то причине у них будет реванш, то у Гэтжи наилучшие шансы побить Хабиба. Но сейчас не знаю, Хабиб еще на пике, так что сомневаюсь».

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254 Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.