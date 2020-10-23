Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Джона Фитча на бой 24 октября
Известный боец Джон Фитч дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который состоится 24 октября.
Ставка: победа Хабиба за 1.36.
«Грандиозный бой, безусловно. И самый серьезный поединок для Хабиба. Но я думаю, что он однозначно выиграет. Потому что когда ты начинаешь спарринговать с ним и бороться, то тебя просто охватывает шок — насколько он силен и контролирует тебя. Думаю, что в первый раз, когда они будут драться, Хабиб переедет Гэтжи. Но если Джастин сделает выводы из всего этого, внесет коррективы, если Хабиб не уйдет, и по какой-то причине у них будет реванш, то у Гэтжи наилучшие шансы побить Хабиба. Но сейчас не знаю, Хабиб еще на пике, так что сомневаюсь».
Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254
Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.
- 23 октября 2020
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