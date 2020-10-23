Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Кёртиса Блейдса на бой 24 октября

Известный боец Кёртис Блейдс дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи 24 октября.



Ставка: победа Гэтжи за 3.99.



«Я, конечно, выберу Гэтжи. Не только потому, что он работает с Team Elevation, но и потому, что я видел его в действии, я видел много его раундов. Я знаю, что у него достаточно выносливости, чтобы вставать, если нужно, и я знаю, что он умеет защищаться от тейкдаунов. Я не предсказываю, что он сможет защититься от всех тейкдаунов, но от большинства из них точно.

А если он не сможет защититься, то у него будут силы подняться. Для такого парня, как Гэтжи, достаточно одной ошибки соперника, это может изменить весь бой. Я думаю, он усыпит бдительность Хабиба и победит его в четвёртом раунде», — сказал Блейдс.