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Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи: прогноз Петра Яна на бой UFC 254

Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи: прогноз Петра Яна на бой UFC 254
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Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян дал прогноз на бой Хабиб НурмагомедовДжастин Гэтжи на турнире UFC 254.

Cтавка: победа Хабиба Нурмагомедова за 1.27.

«Шансы 60 на 40 в пользу Хабиба. Думаю, что он передышит именно в функциональном аспекте. И после двух раундов уже будет видно. Даже, наверное, после первого раунда», — рассказал Ян в интервью YouTube-каналу Арипа Ибрагимова.

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