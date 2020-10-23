Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи: прогноз Петра Яна на бой UFC 254
Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи на турнире UFC 254.
Cтавка: победа Хабиба Нурмагомедова за 1.27.
«Шансы 60 на 40 в пользу Хабиба. Думаю, что он передышит именно в функциональном аспекте. И после двух раундов уже будет видно. Даже, наверное, после первого раунда», — рассказал Ян в интервью YouTube-каналу Арипа Ибрагимова.
Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254
Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.
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