Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Майкла Чендлера на поединок 24 октября

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.



Ставка: победа Хабиба за 1.27.



«Джастин Гэтжи выглядел как лучший легковес мира в тот вечер, когда побил Тони Фергюсона. Он дрался остро и умно, в отличие от обычного Джастина Гэтжи, который пытается каждым ударом снести голову своему сопернику. Это была лучшая версия Гэтжи, которую мы видели.



Учитывая, что он был борцом высшего национального дивизиона, что он очень силён физически и обладает отменными инстинктами, я считаю, что Джастин является самой большой угрозой для такого парня, как Хабиб, но я всё равно думаю, что нужно быть безумцем, чтобы в данной ситуации ставить против Хабиба.

Безумие ставить на то, что он не сможет перевести Джастина и что Джастин сможет выбрасывать комбинации, как в бою с Тони Фергюсоном. Тони был стоячей мишенью, он принимал удары и выбрасывал удары. Хабиб не такой – он будет сокращать дистанцию, что ему будет довольно легко сделать, потому что Джастин предпочитает идти вперёд.



Я не скажу, что мы увидим доминирующую победу Хабиба, но это будет победа в его стиле, разве что менее доминирующая», — сказал Чендлер.