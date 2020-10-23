Хабиб — Гэтжи: ставка рэпера Гуфа на чемпионский бой 24 октября

Рэпер Алексей Долматов, известный под прозвищем Гуф, поделился прогнозом на главный бой турнира UFC 254, в котором чемпионом промоушена в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи.



Ставка: победа Хабиба удушающим во 2-м раунде за 9.75.



«На турнире UFC 254 будут драться очень много наших бойцов. Хочу пожелать всем большой удачи, чтобы все добились победы. Александр Волков, Магомед Анколаев, Ислам Махачев. И, самое главное, хочу пожелать победы Хабибу Нурмагомедову в главном бою. По-моему, во втором раунде, наверное, удушающим всё-таки Хабиб сломает Джастина Гэтжи, каким бы сильным ударником тот ни был».

Букмекеры мечтают о поражении Хабиба. Он постоянно их разоряет! Победа Гэтжи принесёт огромные деньги небольшому числу счастливчиков. Сколько же людей будет его ненавидеть?