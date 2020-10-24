«Аталанта» — «Сампдория»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 5-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Сампдория».

Ставка: победа «Аталанты и обе забьют за 2.33.

«Аталанта» на неделе разгромила в гостях «Мидтьюланд», забив снова 4 мяча. Встреча проходила под проливным дождем, но бергамаскам это не помешало показать результативный футбол. В игре с «Сампдорией» команда Гасперини тоже в состоянии показать красивую игру.



Генуэзцы в прошлом туре удивили, разгромив дома «Лацио» и воспользовавшись кадровыми проблемами римлян. Не стоит забывать о том, что до этой победы «Сампдория» одолела в гостях крепкую «Фиорентину». В общем, команда Клаудио Раньери сейчас на подъеме.



Я думаю, что «Аталанта» успеет восстановиться после игры в Дании (состоялась она во вторник, а поединок с «Сампдорией» — в среду) и сыграет в своем стиле — в прессинг и в атаку. «Сампдория» наверняка найдёт чем ответить, но победит в этой паре, скорее всего, фаворит. Мой прогноз — победа «Аталанты и обе забьют за 2.33. Во встречах бергамасков с «Торино», «Лацио» и «Кальяри» эта ставка проходила».