«Боруссия» Дортмунд — «Шальке»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Шальке».
Ставка: «Боруссия» забьет в каждом из таймов за 1.71.
Наверное, впервые в такой странной диспозиции команды странной подходят к матчу. «Боруссия» один из лидеров чемпионата, а «Шальке» пасет задних. Команде еле-еле удается забить кому-нибудь хотя бы один раз. Но тут есть одно обстоятельство. Во-первых, на дерби настрой будет всегда, в каком бы плохом состоянии «Шальке» не был. Во-вторых, «Боруссия» играла в Лиге чемпионов на этой неделе, и провела просто ужасный матч против «Лацио». Трусливый футбол, с диким количеством ошибок и привозом голов свои ворота. Футболисты и сотрудники клуба открыто говорят о том, что такой футбол недопустим. Большой вопрос – сможет ли как-то отреагировать тренер и что-то выправить к выходным, потому что пока он не может разобраться с тем составом, который у него есть. Это дает определенные шансы «Шальке».
Тем не менее, я думаю, что в «Боруссии» очень серьезно воспримут поражение от «Лацио». Сами футболисты должны сделать выводы, поэтому я думаю, что «Боруссия» будет «в огне» в этом матче. Не знаю, как игра закончится, потому что не так давно был пример, когда «Боруссия» вела в дерби 4:0, но «Шальке», который тогда тренировал нынешний наставник «Спартака» Тедеско, во втором тайме отыгрался – матч закончился со счетом 4:4. Я поставил бы на то, что «Боруссия» забьет в каждом из таймов".
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