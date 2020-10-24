«Боруссия» Д — «Шальке»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Шальке».

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-2) за 2.01.

«Хочу сразу предупредить: это главное дерби Германии, рурское дерби, то есть этот матч всегда сложнопредсказуем даже по меркам Бундеслиги, где полно неожиданных результатов в каждом туре. Соперники подходят к матчу в плохом настроении: вот только если у хозяев оно возникло только что, то у гостей депрессия носит затяжной характер.



Дортмунд уже в начале сезона показал, что главные проблемы, которые помешали в прошлом сезоне побороться за чемпионство с Баварией, никуда не делись. Во-первых, дома и в гостях „Боруссия Д“ — это две настолько разные команды, что “они даже не знакомы друг с другом”. Во-вторых, нет никакой стабильности ни в игре, ни в результатах. В третьих, сохранились проблемы при стандартах. Матч в Риме привел руководство клуба в ярость, в дерби команда должна показать здоровую реакцию.



Но у „Шальке“ все намного хуже: кризис начался еще во втором круге нового сезона, в каждом туре гельзенкирхенцы бьют антирекорд по количеству матчей без побед подряд, смена главного тренера пока не дала видимого эффекта, состав команды совершенно не сбалансирован, радоваться первому набранному очку было бы странно, учитывая то, что это случилось в домашнем матче с „Унионом“.



В общем, если матч будет складываться логично (еще раз — гарантий никаких, поскольку это дерби), то Дортмунд — очевидный фаворит. Команда Фавра находится в намного лучшем состоянии, у нее в разы сильнее состав и дополнительная мотивация — поражение от „Лацио“. После плохих матчей, как правило, „Боруссия“ выдает хорошие. Поэтому я бы предложил рассмотреть вариант — победа хозяев с форой».