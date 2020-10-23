Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: прогноз Камила Гаджиева на поединок UFC 254

Президент MMA-промоушена Fight Nights Камил Гаджиев сделал прогноз на поединок Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 254.



Cтавка: победа Хабиба по очкам или в 4-5-м раунде за 1.50.



«С каждым днём всё больше и больше людей верят в победу Джастина Гэтжи. Во что они верят? Они верят в борьбу, а он является хорошим борцом по меркам США, а США — это одна из самых продвинутых борцовских держав. Они верят в удар. У него действительно тяжёлый удар и есть возможность наносить большое количество ударов за короткий промежуток времени. Это действительно так. Все увидели это в бою с Тони Фергюсоном. Они верят в его победную мотивацию и победную полосу. Джастин не проигрывает уже очень давно.

Во что верят болельщики Хабиба и в том числе и я сам? Во-первых, верят в ментальное преимущество над любым соперником. 28-0. Поединки с ведущими бойцами в самых сложных категориях и тотальное доминирование над ними. Разве это не чемпионская поступь? Разве это не аргумент говорить, что Хабиб фаворит абсолютно в любом поединке?



Плюс — это ударка. Многие говорят, что её нет, но она на самом деле есть у Хабиба. Особенность ударки — это умение правильно защищаться и не пропускать удары. Его феноменальная борьба — это главный козырь наряду с тем, что я перечислю дальше. Порой Хабибу надо взять соперника за одну ногу, и тогда исход поединка или как минимум раунда предрешён.



Один из самых главных аргументов — это выносливость Хабиба. Длительные поединки, хорошие спарринг-партнёры, которые, уверен, хорошо его напрягают в тренировочных днях. А также не один длительный ранее проведённый поединок. Это серьёзный аргумент в пользу Хабиба.



Как раз за счёт выносливости и постоянного прессинга, постоянно наседать на Гэтжи, преследовать его в партере — за счёт всего этого Хабиба можно считать явным фаворитом в этом поединке. Именно он явный фаворит не только по моему мнению, но и по мнению многих экспертов. Я с этим мнением согласен. Давайте увидим, что будет 24 октября, а для тех, кто любит делать ставки на бои, скажу, что 70 на 30 в пользу Хабиба», — сказал Гаджиев.