«Зенит» — «Рубин»: прогноз Михаила Поленова на матч 12-го тура чемпионата России

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Рубин».

Ставка: «Рубин» забьёт за 1.65.

«Ближайшие 2 недели будут очень тяжёлыми для участников еврокубков и „Зенита“ в частности. Поражение от „Брюгге“ наносит серьёзный психологический удар, а кроме того матч Лиги чемпионов показал, как нужно играть с „Зенитом“, чтобы создать ему проблемы.



Смело сыграть против „Зенита“ способна команда, у которой а) для этого есть ресурсы и б) не отягощенная еврокубками. „Рубин“ подходит под оба компонента. Казанцы с начала сезона не забили в двух матчах — »Локомотиву" и «Спартаку». Моменты и голы были большой проблемой для команды Слуцкого весной, но сейчас все иначе: появился состав, исполнители, и пошла другая игра. Выбор есть в центре нападения, в огне Кварацхелия, есть варианты усиления со скамейки.

Матч в Петербурге пройдет в хороший момент сезона и «Рубин» в состоянии набрать очки. «Зенит» в Лиге Чемпионов и в РПЛ это совершенно разные команды, которые при этом играют одинаково, но с разным результатом. Вопрос в прессинге.



Если лишить «Зенит» свободы при выходе из обороны, то и забросы на Дзюбу станут менее продуктивными, а другого рабочего оружия не просматривается. Предлагаю вам задуматься над вариантом «Рубин» забьет. Думаю, волне рабочий вариант".