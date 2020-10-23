Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи: прогноз Эдуарда Вартаняна на главный бой года

Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира, участник MMA-турниров «Охотники за головами», «Колизей» и «Легенда» Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, который пройдёт в рамках UFC 254.
Ставка: досрочная победа Хабиба за 1.75.
«Противостояние Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи. После сенсационной победы Джастина над Тони Фергюсоном многолетние противостояния Нурмагомедова и Фергюсона отошли на второй план.
Джастин, победив Фергюсона, стал главным претендентом на бой. Несмотря на это, его слабая сторона, а именно выносливость, будет отчётливо видна в пятираундовом противостоянии.
В связи с этим в первых двух раундах Хабиб будет давить, переводить, наводить хаос и мучить Гэтжи, чтобы нивелировать его сильную сторону, а именно точные и сильные удары с рук.
Скорее всего, бой закончится досрочной победой либо в третьем, либо в четвёртом раунде техническим нокаутом или добиванием Хабиба», — сказал Вартанян.
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