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Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи: прогноз Эдуарда Вартаняна на главный бой года

Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи: прогноз Эдуарда Вартаняна на главный бой года
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Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира, участник MMA-турниров «Охотники за головами», «Колизей» и «Легенда» Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Хабиб НурмагомедовДжастин Гэтжи, который пройдёт в рамках UFC 254.

Ставка: досрочная победа Хабиба за 1.75.

«Противостояние Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи. После сенсационной победы Джастина над Тони Фергюсоном многолетние противостояния Нурмагомедова и Фергюсона отошли на второй план.

Джастин, победив Фергюсона, стал главным претендентом на бой. Несмотря на это, его слабая сторона, а именно выносливость, будет отчётливо видна в пятираундовом противостоянии.

В связи с этим в первых двух раундах Хабиб будет давить, переводить, наводить хаос и мучить Гэтжи, чтобы нивелировать его сильную сторону, а именно точные и сильные удары с рук.

Скорее всего, бой закончится досрочной победой либо в третьем, либо в четвёртом раунде техническим нокаутом или добиванием Хабиба», — сказал Вартанян.

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254
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