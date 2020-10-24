«Манчестер Юнайтед» – «Челси»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 6-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» в рамках 6-го тура АПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.98.

«В английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» и «Челси» демонстрируют сверхрезультативный футбол. Такой тренд наблюдается по всему чемпионату. В Лиге чемпионов оба клуба были более сдержаны. Мы даже увидели, что лондонцы способны сыграть на ноль. Особенно, когда ворота защищает Эдуар Менди, а не Кепа.



Очень сложно предположить, как будет проходить этот матч после еврокубковых игр. Но встреча крайне важна для обеих команд, ведь начало сезона не задалось. При других обстоятельствах можно было бы ожидать футбола малорезультативного и выжидательного. Но этот сезон АПЛ убеждает нас в обратном. Поэтому, все-таки, предпочту взять ТБ (3) по матчу».