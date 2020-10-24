«Атлетико Мадрид» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 7-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» — «Бетис».

Ставка: победа «Атлетико» в один мяч за 3.29.

«Обе команды получили знатные оплеухи в прошлых матчах. «Атлетико» был разбит в Мюнхене «Баварией» 0:4, а «Бетис» проиграл дома 0:3 «Реалу Сосьедад». При этом обе команды были не так уж плохи, как можно подумать при виде счета. У «Атлетико» был отменен гол после просмотра VAR при счете 2:0, когда мадридцы активно давили на ворота «Баварии», а у «Бетиса» при счете 1:0 был аннулирован забитый гол тоже после скандального решения VAR. В общем, и «Атлетико», и «Бетис» должны подойти к этому матчу полными желания исправиться.



Вероятнее, что это получится у «Атлетико». Мадридцы теперь располагают большой вариативностью в атаке. Луис Суарес, Жоау Феликс, Диего Коста и атакующие хавбеки «матрасников» наверняка смогут хорошо раскачать оборону «Бетиса» и забить, пусть и команда Маурисио Пеллегрини смотрится в целом довольно надежно. Я рискну поставить тут на победу «Атлетико» с разницей ровно в один мяч. А также мне нравится ставка на то, что после первого тайма здесь будет ничья, а в итоге «Атлетико» выиграет. Первый тайм запросто может оказаться безголевым, но по мере усталости защитников «Бетис» «Атлетико» имеет все шансы вырвать победу».