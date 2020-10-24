«Лорьян» — «Марсель»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 7-го тура Лиги 1 сезона-2020/2021 «Лорьян» — «Марсель».
Ставка: «Марсель» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.73.
«Лорьян» набрал 7 очков после 7 туров. В прошлые выходные команда Кристофа Пелиссье одержала вторую победу в сезоне — в гостях над «Реймсом», который проваливает старт сезона. Все 3 мяча «Лорьян» забил во 2-м тайме с 61-й по 80-ю минуту. Причем гости в той встрече отыгрывались.
«Марсель» после красивой победы над «Бордо» уступил во вторник «Олимпиакосу» в ЛЧ.Если в 1-м тайме провансальцы могли забить, то во втором доминировал на поле уже греческий клуб. В концовке хозяева устроили настоящую осаду ворот соперника и заслуженно победили благодаря голу Ахмеда Хассана с передачи экс-игрока «Марселя» Матье Вальбуэна.
В чемпионате Франции «Марсель» в гостях в этом сезоне еще не проигрывал (победы над «ПСЖ» и «Брестом» и ничья с «Лионом»). А «Лорьян», в свою очередь, дома во всех 3 поединках пропускал (5 голов в 3 матчах).
В прошлом сезоне на «Стад дю Мустуар» «Олимпик» разгромил «Лорьян» 4-1. К слову, уже 5 матчей «Марсель» на выезде «Лорьяну» не проигрывает (3 победы, 2 ничьи, разница мячей 9-3).
В 5 стартовых турах из 7 в матчах с участием «Марселя» проходила ставка «Олимпик» не проиграет и тотал голов в матче больше 1.5 гола (победы над «Брестом» 3-2 и над «Бордо» 3-1, ничьи со счетом 1-1 в поединках с «Лиллем», «Метцем» и «Лионом»). Я думаю, что пройдет эта ставка и в этот раз. Мой прогноз — Х2 и тотал голов в матче больше 1.5 за 1.73".
- 24 октября 2020
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