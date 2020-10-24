«Зенит» — «Рубин»: эксперты оценили шансы команды Слуцкого набрать очки в Петербурге

24 октября «Зенит» примет «Рубин» в матче 12-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех казанцев оценён букмекерами коэффициентом 7.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.80.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Рубин» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.86, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20. Если «Рубин» не проиграет, зайдёт коэффициент 2.75 (36%).
- 24 октября 2020
-
06:30
- 23 октября 2020
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:15
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:42
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30