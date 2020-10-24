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Хабиб — Гейджи: прогноз Алексея Полпудникова на бой UFC 254 в Абу-Даби

Хабиб — Гейджи: прогноз Алексея Полпудникова на бой UFC 254 в Абу-Даби
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Российский боец Алексей Полпудников, представляющий клуб Александра Шлеменко «Шторм», поделился ожиданиями от предстоящего боя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейджи.

«У Гейджи есть очень сильный лоу-кик и сильная правая рука. К тому же он стал более умным и расчётливым бойцом. Не летит, работает методично, слушает свой угол. В стойке американец очень опасен. У него есть грозное оружие — колени. Я бы оценил шансы как 60 на 40 в пользу Хабиба, но не удивлюсь, если Гейджи выиграет этот бой», — приводит слова Полпудникова News.ru.

Букмекеры считают Хабиба явным фаворитом боя с Гейджи. Ставки на победу Нурмагомедова принимаются с коэффициентом 1.26. Это соответствует 75% вероятности. Выигрыш Гейджи оценивается котировкой 4.10 (23%), а ничья доступна за 55.00 (2%).

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