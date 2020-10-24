Хабиб — Гэтжи, 24.10.2020: прогноз российского гонщика Даниила Квята на бой UFC 254
Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят дал прогноз на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи. Поединок пройдёт 24 октября на острове Яс в Абу-Даби. Ориентировочное начало поединка — в 23:00 мск.
Ставка: победа Нурмагомедова во 2-м раунде за 6.60.
«Думаю, Хабиб победит во втором раунде удушающим приёмом. Где-то в середине раунда. Думаю, будет интересный бой. Джастин Гэтжи очень силён в стойке. В какой-то момент будут размены ударами. Буду стараться смотреть бой, где бы я ни находился».
Букмекеры считают Хабиба явным фаворитом боя с Гэтжи. Ставки на победу Нурмагомедова принимаются с коэффициентом 1.26. Это соответствует 75% вероятности. Выигрыш Гэтжи оценивается котировкой 4.10 (23%), а ничья доступна за 55.00 (2%).
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Разрешения у Макгрегора бы никто и не спрашивал.
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